Нижегородские инновации показали на выставке "Россия" на ВДНХ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские инновационные и научные разработки представлены на выставке "Россия" на ВДНХ. Экспозиция региона расположилась в павильоне №57, посвященном Десятилетию науки и технологий. Ее работу курирует Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ).

"Стенд Нижегородской области был высоко оценен экспертным сообществом в ходе Конгресса молодых ученых в Сириусе, и теперь мы представляем разработки в Москве. Основная идея нашей экспозиции - сохранение традиций и достижений прошлого и одновременно развитие будущего. Ждем всех жителей нашей страны – гостей выставки "Россия" - в экспозиционной зоне, в павильоне №57", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На стенде представлены разработки нижегородских ученых. Это стартап-проекты и разработки университетов, технологических компаний. Также Нижегородская область презентует региональную инфраструктуру создания и масштабирования инноваций: НОЦ, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина".

"Нам было важно, чтобы наша экспозиция и созданное пространство впечатляло, запоминалось, и чтобы у гостей появилось желание приехать в Нижний Новгород. Регион – признанный высокотехнологичный инновационный и научный центр страны", — отметил исполнительный директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко.

Нижегородская область представила 10 разработок. Так, ООО "Зарядные станции" показало зарядные станции для электромобилей, которые можно установить на парковках, трассах и общественных территориях. Также демонстрируется полиуретановый и гибридный герметик для машиностроения от "Компании Хома". Институт прикладной физики РАН представил разработки в области медицины и работы со звуком.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева представил макет сварного пористого элемента СПЭ-1, ННГУ им. Лобачевского - макет сопроцессора для нейроморфной вычислительной системы на основе мемристорных матриц и систему оценки когнитивного возраста.

ПИМУ презентовал инновационную иммуноферментную тест-систему "ДС-ИФА-АНТИ-BLV" для диагностики лейкоза крупного рогатого скота и разработки для коррекции зубочелюстных аномалий. Кроме того, нижегородская инновационная компания "АФС-52" представила кардиоанализатор "Скрин-Варио", ВГУВТ - "Фазометрический комплекс – 125", а "Арзамасский приборостроительный завод" - ряд динамически настраиваемых гироскопов.

Напомним, что трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получил открытку от Владимира Путина.

Выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля.