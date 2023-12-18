Ольга Гусева провела "Разговоры о важном" в Сормовской православной гимназии Общество

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева провела для учеников 3-8 классов Сормовской православной гимназии классный час "Разговоры о важном". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как рассказала ребятам Ольга Гусева, сейчас Нижегородская области сотрудничает с Китаем, Индией, странами Латинской Америки, арабскими странами, а также со странами ближнего зарубежья.

У региона около 140 стран-внешнеторговых партнеров, 30 регионов-партнеров, а у нижегородских муниципалитетов насчитывается 68 городов-побратимов, из них у Нижнего Новгорода – более 20 побратимов.

Также Ольга Гусева отметил, что в 2024 году в Нижнем Новгороде пройдет шесть крупных мероприятий с участием представителей стран БРИКС.

Перед началом лекции учащиеся гимназии в торжественной обстановке исполнили гимн Российской Федерации.

Ранее Ольга Гусева представила нижегородский опыт в реализации международных проектов на Всемирном Русском Народном Соборе.