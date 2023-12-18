Автобус №1000 Нижний Новгород - Память Парижской Коммуны прекратил работу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобус №1000 Нижний Новгород - поселок Память Парижской Коммуны (Борский район) прекратил работу. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, работа маршрута была прекращена 18 декабря в связи с обращением ИП Радчук в Минтранс Нижегородской области об отказе от обслуживания межмуниципального автобуса.

В связи с этим дополнительно усилена работа дублирующего муниципального маршрута №124 "Вокзал – поселок Память Парижской Коммуны".

Напомним, что с 13 ноября из-за неудовлетворительной работой маршрута № 1000 на маршруте №124 количество рейсов было увеличено в два раза. В ближайшее время перевозчик ООО "Транс НН" планирует проведение встречи с активом поселка Память Парижской коммуны по корректировке расписания.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут из Нижнего Новгорода в Кстово планируют запустить в 2024 году.