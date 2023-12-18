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Общество

Праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода в День энергетика 22 декабря

22 декабря 2023 11:43  [3] Общество

Праздничная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода в День энергетика 22 декабря. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Так, в вечернее время нижегородцы и гости города смогут увидеть тематическую подсветку на главное телебашне региона.

На объекте появятся оттенки желтого и оранжевого - яркие цвета, ассоциирующиеся с энергией, теплом и светом в окнах домов.

Также на пиксельном панно можно будет наблюдать пиктограмму горящей лампочки.  Кроме того, его украсит графическое изображение цветовой таблицы различных классов энергопотребления - от самых затратных "красных" до экономных "зеленых" как символ совершенствования энергопотребления и стремления к энергоэффективности.

На медиаэкране телебашни будет транслироваться бегущая строка: "22 декабря – День энергетика". Иллюминация будет работать с 17:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00.

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Теги:
телебашня Энергетика
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