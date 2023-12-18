Студенты нижегородских вузов посетили стройплощадку IT-кампуса "НЕЙМАРК" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Студенты ННГУ, ННГАСУ, НГТУ, НИУ ВШЭ и НГПУ посетили первые комнаты в общежитиях первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК", который возводится в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Андрей Саносян отметил, что в будущих общежитиях студентам должно быть комфортно жить, учиться и проводить свободное время.

"Визит ребят на площадку позволил получить "обратную связь", и, судя по реакции, мы делаем правильные акценты, движемся в нужном направлении", – сказал он.

На данный момент на объекте завершено возведение стен трех корпусов, продолжаются работы по устройству инженерных сетей, кровле и отделке. Создано несколько демонстрационных помещений, в которых представлено будущее оснащение комнат.

Сейчас в строительных работах задействовано более 680 человек, используется 13 единиц техники. Параллельно ведутся подготовительные работы еще на трех площадках.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги.