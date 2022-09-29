Глеб Никитин подписал концессионное соглашение о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин подписал концессионное соглашение о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, в феврале текущего года ООО "Развитие инновационных проектов" подало концессионную инициативу для создания межвузовского IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Глеб Никитин подписал соглашение с его руководителем Михаилом Корягиным.

Согласно информации, сейчас уже завершены предпроектные работы и началось проектирование кампуса.

Как отметил Глеб Никитин, проект полностью изменит образовательное пространство региона.

Строительства кампуса начнется в следующем году.

"Символично: в 2023 году исполнится 60 лет факультету ВМК ННГУ. Он был первым в стране!", - написал глава региона.

Напомним, в рамках проекта IT-кампуса предполагается строительство в Нижнем Новгороде нескольких объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м на двух площадках: на ул.Большие Овраги над съездом на метромост и на пр.Гагарина рядом с корпусами ННГУ им. Лобачевского. На территории кампуса появятся различные функциональные зоны - образовательная, исследовательская, жилая, коммерческая, спортивная, культурно-досуговая и другие. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов.

Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка. Сейчас на территории будущего кампуса ведутся археологические раскопки.