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Глеб Никитин подписал концессионное соглашение о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.
Напомним, в феврале текущего года ООО "Развитие инновационных проектов" подало концессионную инициативу для создания межвузовского IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Глеб Никитин подписал соглашение с его руководителем Михаилом Корягиным.
Согласно информации, сейчас уже завершены предпроектные работы и началось проектирование кампуса.
Как отметил Глеб Никитин, проект полностью изменит образовательное пространство региона.
Строительства кампуса начнется в следующем году.
"Символично: в 2023 году исполнится 60 лет факультету ВМК ННГУ. Он был первым в стране!", - написал глава региона.
Напомним, в рамках проекта IT-кампуса предполагается строительство в Нижнем Новгороде нескольких объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м на двух площадках: на ул.Большие Овраги над съездом на метромост и на пр.Гагарина рядом с корпусами ННГУ им. Лобачевского. На территории кампуса появятся различные функциональные зоны - образовательная, исследовательская, жилая, коммерческая, спортивная, культурно-досуговая и другие. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов.
Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка. Сейчас на территории будущего кампуса ведутся археологические раскопки.
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