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Общество

Совфед принял закон о выплатах на жилье родственникам погибших в СВО силовиков

23 декабря 2023 10:23  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет Федерации принял закон о выплатах на жилье родственникам погибших в СВО силовиков. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, родные погибших смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на покупку жилья. 

Закон распространяется на родственников сотрудников органов внутренних дел и принудительного исполнения, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, погибших в зоне спецоперации.

Ранее законодательство предусматривало выплаты в случае, если сотрудник получил ущерб здоровью или погиб на службе, при этом гибель в зоне СВО в законе не прописывалась.

Ранее сообщалось, что Госдума продлила кредитные каникулы для участников СВО.

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Теги:
Военные Социальные выплаты
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