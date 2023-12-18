Совфед принял закон о выплатах на жилье родственникам погибших в СВО силовиков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет Федерации принял закон о выплатах на жилье родственникам погибших в СВО силовиков. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, родные погибших смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на покупку жилья.

Закон распространяется на родственников сотрудников органов внутренних дел и принудительного исполнения, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, погибших в зоне спецоперации.

Ранее законодательство предусматривало выплаты в случае, если сотрудник получил ущерб здоровью или погиб на службе, при этом гибель в зоне СВО в законе не прописывалась.

Ранее сообщалось, что Госдума продлила кредитные каникулы для участников СВО.