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Общество

Облминтранс сообщил о ходе реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде

10 декабря 2023 13:55  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы в соцсетях высказали негодование по поводу отсутствия трамваев №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №7 "Московский вокзал – Улица Ярошенко", и как следствие - переполненных маршруток, которые ходят нерегулярно. Напомним, движение данных трамваев приостановлено из-за реконструкции путей на сормовском кольце.

В Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что в марках масштабной модернизации городского электротранспорта (ГЭТ) в Нижнем Новгороде уже выполнено около 24 км одиночного пути нового трамвайного полотна. В ведомстве подчеркнули, что это абсолютный максимум среди всех субъектов РФ, участвующих в программе модернизации ГЭТ.

При этом ввод участков осложняется необходимостью поэтапного их закрытия в соответствии с правилами организации дорожного движения: чтобы избежать транспортного коллапса, поочерёдно нужно закрыть 40 перекрёстков.

В министерстве рассказали, что существуют сложности с поставкой материалов, поскольку данный проект одновременно реализуется в 10 городах. Кроме того, летом были вопросы в части финансирования, и подрядчик не мог обеспечить достаточное количество техники и рабочей силы.

На данный момент финансирование поступает в полном объёме, указали в ведомстве. Подрядчик обещает завершить работы к началу 2024 года. Затем должны будут пройти мероприятия по приёмке работы, после чего будет возобновлено движение трамваев.

Представители Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации напомнили о работе компенсационных маршрутов общественного транспорта, которые запущены на время реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде.

- возобновлена работа троллейбуса №5 от улицы Старая Канава (ост. "Мост") через переулок Союзный, улицу Коминтерна, Сормовское шоссе, улицу Мориса Тореза, улицу Акмолинскую до улицы Пролетарской (ост. "Мещерское озеро"); на маршруте работает 5 машин;

- усилена работа автобусов А-3 "Красное Сормово - Посёлок Высоково", А-8 "Красное Сормово - 7 микрорайон Сормова", А-35 "Красное Сормово - 7 микрорайон Сормова";

- изменён маршрут А-89: автобусы от посёлка Новая Стройка направлены на ул. Березовскую с выездом к станции метро "Буревестник" и "Бурнаковская" с разворотом на Бурнаковском проезде; далее он продлён до остановки "Тоннель Московского вокзала"; на маршруте работает 7 машин;

- возобновлена работа троллейбуса №8 "Улица Дубравная – Тоннель Московского вокзала";

- изменён маршрут автобуса Т-55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки": от остановки "ЗКПД-4" в прямом и обратном направлении он идёт по улицам Зайцева – Осинки – Машинной – Стрелковой - проспекту 70 лет Октября – улицам Светлоярской, Циолковского, Культуры, Коминтерна, по Сормовскому и Московскому шоссе до тоннеля Московского вокзала.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. Запланировано реконструировать 149 км трамвайных путей. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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