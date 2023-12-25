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Общество

Маткапитал будет выплачиваться только на детей с гражданством РФ по рождению

25 декабря 2023 16:34  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о выплате материнского капитала. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь выплату будут назначать только на детей, получивших гражданство РФ по рождению.

Ранее маткапитал могли получить только россияне, однако в законе не было четкой формулировки, должны ли родители ребенка быть гражданами РФ на момент его рождения.

Поправки позволят жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получать материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, с 1 февраля в России проиндексирован размер материнского капитала: на первого ребёнка он вырос с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей. Кроме того, программу маткапитала продлили до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы в 2023 году получили 2011 свидетельств на выплату регионального маткапитала.

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Теги:
Семья Социальные выплаты
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