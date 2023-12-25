Стали известны кандидаты в президенты России ещё от нескольких партий Политика

ЦИК России продолжает приём от кандидатов на пост главы государства. Сообщается, что желание побороться за пост президента России изъявили около 30 кандидатов.

Так, первым в ЦИК пакет документов предоставил действующий президент Владимир Путин.

Как сообщает телеканал "360", в Центризбирком также принесли документы лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов и кандидат от партии "Новые люди" - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Кстати, 24 декабря лидер фракции Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических организаций. Объединённая партия получит название "Новые Люди. Рост".

Члены ЛДПР выдвинули кандидатом в президенты России своего политического лидера Леонида Слуцкого.

Члены XVIII съезда КПРФ выдвинули в качестве кандидата от партии действующего депутата Госдумы, председателя думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова.

Стоит отметить, что в 2004 году Харитонов уже баллотировался на пост главы государства от КПРФ. Тогда он уступил Владимиру Путину, заняв второе место с 13,69% голосов избирателей.

В партии "Яблоко" сообщили, что её основатель Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке.

А вот съезд членов партии "Справедливая России — За правду" принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина.

Приём документов от самовыдвиженцев продолжится до 27 декабря. Партии получили право выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года.

Напомним, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря.

Выборы будут трехдневными. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.