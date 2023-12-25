Стали известны кандидаты в президенты России ещё от нескольких партий

ЦИК России продолжает приём от кандидатов на пост главы государства. Сообщается, что желание побороться за пост президента России изъявили около 30 кандидатов.
Так, первым в ЦИК пакет документов предоставил действующий президент Владимир Путин.
Как сообщает телеканал "360", в Центризбирком также принесли документы лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов и кандидат от партии "Новые люди" - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Кстати, 24 декабря лидер фракции Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических организаций. Объединённая партия получит название "Новые Люди. Рост".
Члены ЛДПР выдвинули кандидатом в президенты России своего политического лидера Леонида Слуцкого.
Члены XVIII съезда КПРФ выдвинули в качестве кандидата от партии действующего депутата Госдумы, председателя думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова.
Стоит отметить, что в 2004 году Харитонов уже баллотировался на пост главы государства от КПРФ. Тогда он уступил Владимиру Путину, заняв второе место с 13,69% голосов избирателей.
В партии "Яблоко" сообщили, что её основатель Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке.
А вот съезд членов партии "Справедливая России — За правду" принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина.
Приём документов от самовыдвиженцев продолжится до 27 декабря. Партии получили право выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года.
Напомним, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря.
Выборы будут трехдневными. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.
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