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Общество

Парковочные зоны в Нижнем Новгороде в новогодние праздники станут бесплатными

28 декабря 2023 11:06  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Парковочные зоны в Нижнем Новгороде в новогодние праздники станут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, плата за парковку не будет взиматься с 20:00 29 декабря до 08:00 9 января.

"Приезжайте отдыхать со своими семьями и друзьями в разные районы Нижнего. Мы постарались наполнить его яркими и интересными событиями, не хватает только вашего участия", - написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00.

Также график работы в новогодние праздники опубликовала нижегородская канатная дорога.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" в Нижнем Новгороде создано 7 400 платных машиномест.

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Теги:
Новый год Парковки
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