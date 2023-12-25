Парковочные зоны в Нижнем Новгороде в новогодние праздники станут бесплатными Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Парковочные зоны в Нижнем Новгороде в новогодние праздники станут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, плата за парковку не будет взиматься с 20:00 29 декабря до 08:00 9 января.

"Приезжайте отдыхать со своими семьями и друзьями в разные районы Нижнего. Мы постарались наполнить его яркими и интересными событиями, не хватает только вашего участия", - написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00.

Также график работы в новогодние праздники опубликовала нижегородская канатная дорога.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" в Нижнем Новгороде создано 7 400 платных машиномест.