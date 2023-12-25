Более 100 сотрудников АО "Теплоэнерго" были награждены в честь Дня энергетика Общество

В нижегородском АО "Теплоэнерго" в честь Дня энергетика прошло чествование лучших сотрудников года. Наград федерального, областного, городского и внутрикорпоративного уровней удостоились более 100 человек.

Федеральные награды получили пять сотрудников АО "Теплоэнерго". В частности, медалью "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" II степени Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награжден слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов РТС "Заречный" Сергей Белов.

Участвовавший в церемонии награждения председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Беспалов поблагодарил энергетиков за труд.

"Теплоэнерго вот уже который год успешно реализует большие производственные и инвестиционные программы и для многих ресурсоснабжающих организаций нашей области является примером. Предприятие показывает хорошие результаты, которые стали возможными благодаря работе всего коллектива, который как непосредственно задействован при замене сетей и строительстве котельных, так и тех, кто не менее успешно готовит необходимую для участия в федеральных и региональных программах документацию. Я благодарю коллектив предприятия и желаю всем энергетикам стабильной и безаварийной работы", - сказал Владимир Беспалов.

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин, поздравляя собравшихся с Днем энергетика и заслуженными наградами, отметил вклад АО "Теплоэнерго" в повышение надежности теплоснабжения в городе.

"В этом году инвестиционная программа Теплоэнерго богата рекордными цифрами - беспрецедентные километражи перекладки сетей теплоснабжения и освоения средств инвестиционных проектов. Все это положительно влияет и на прохождение текущего отопительного сезона, и на надежность системы теплоснабжения в целом", - отметил Денис Скалкин.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин поблагодарил коллектив за добросовестный труд и отметил, что только благодаря вкладу каждого работника, предприятие может достигать высоких результатов.

"Компания "Теплоэнерго" не первый год демонстрирует готовность коллектива воплощать в жизнь серьезные проекты, в том числе, федерального уровня. Объем работы этого года, пожалуй, наибольший за всю историю компании. И сегодня мы отмечали наших достойнейших сотрудников, без которых невозможно было реализовать наши производственные планы. Я благодарю каждого из наших коллег, которые при любых условиях, круглосуточно, ежедневно работают, чтобы в домах всегда было тепло и комфортно", - сказал Илья Халтурин.

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина в своем приветственном слове подчеркнула сплоченность коллектива АО "Теплоэнерго".

"Прежде всего, хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд! Теплоэнерго – удивительный коллектив! Коллектив настоящих профессионалов, который ставит перед собой амбициозные задачи и выполняет их, с каждым годом наращивает объемы. Вы пользуетесь огромным уважением не только в Нижнем Новгороде, но и в Приволжском федеральном округе. Коллеги из других регионов приезжают именно к вам, чтобы перенять опыт. Вы – настоящий коллектив профессионалов", - заявила Елена Ленина.