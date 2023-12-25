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Общество

Около 24 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

17 января 2024 12:25  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

 

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов рассказал о работе по устранению последствий снегопада, прошедшего в городе 16 января.

Согласно информации, вчера в течение дня и ночью выпало около 10 см снега. Вечером Нижний Новгорода сковали девятибалльные пробки.

Ночью дорожные и коммунальные службы в усиленном режиме чистили дороги, тротуары, подходы к социальным учреждениям, остановочные площадки.

Всего за прошедшие сутки с улиц Нижнего Новгорода было вывезено около 24 тысяч кубометров снега - 1600 самосвалов.

Прогнозируется, что к концу недели в Нижнем Новгороде выпадет еще более 20 см осадков.

"Сегодня погода дала нам небольшую передышку, чтобы убрать выпавшее за ночь, поэтому и дорожники, и коммунальщики сейчас продолжают работать в усиленном режиме", – подчеркнул Антон Максимов.

Ранее сообщалось, что движение по участку трассы М-12 остановлено из-за снегопада.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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