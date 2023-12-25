Около 24 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

Фото:
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов рассказал о работе по устранению последствий снегопада, прошедшего в городе 16 января.
Согласно информации, вчера в течение дня и ночью выпало около 10 см снега. Вечером Нижний Новгорода сковали девятибалльные пробки.
Ночью дорожные и коммунальные службы в усиленном режиме чистили дороги, тротуары, подходы к социальным учреждениям, остановочные площадки.
Всего за прошедшие сутки с улиц Нижнего Новгорода было вывезено около 24 тысяч кубометров снега - 1600 самосвалов.
Прогнозируется, что к концу недели в Нижнем Новгороде выпадет еще более 20 см осадков.
"Сегодня погода дала нам небольшую передышку, чтобы убрать выпавшее за ночь, поэтому и дорожники, и коммунальщики сейчас продолжают работать в усиленном режиме", – подчеркнул Антон Максимов.
Ранее сообщалось, что движение по участку трассы М-12 остановлено из-за снегопада.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+