Снос незаконных конструкций стартовал в центре Нижнего Новгорода Общество

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Рабочие приступили к сносу незаконных конструкций на Гребном канале Нижнего Новгорода.

Напомним, объекты, расположенные на территории лодочной станции "Турист", являются некапитальными, на кадастровый учет поставлены не были. Никаких обращений о размещении имущества на указанной территории не поступало.

В связи с этим комиссия по пресечению самовольного строительства приняла решение об освобождении территории от построек и конструкций. Отмечается, что 222 статья ГК РФ допускает возможность сноса построек без решения суда.

Кроме того, в рамках последнего судебного разбирательства представители станции призналась, что она не имеет отношения к объектам, расположенным на территории, а строения принадлежат неопределенному кругу физических лиц. Поэтому суд в своем решении признал ответчика в лице лодочной станции ненадлежащим.

В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области напомнили, что для размещения лодочной станции "Турист" уже предоставлен участок на Бору, который в 6 раз превышает нынешнюю территорию лодочной станции.

Министерство окажет помощь малоимущим с перевозкой судов с территории лодочной станции "Турист".

Обращаться по вопросам транспортировки можно по телефону 215-66-26. Подрядчик организует площадку временного хранения, откуда судовладельцы смогут забрать свои лодки при предъявлении документов на них.

Ранее сообщалось, что сейчас в Нижнем Новгороде идет разработка плана развития набережной Гребного канала.