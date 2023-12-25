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Спорт

Игрок ФК "Пари НН" Эдгар Севикян перешел в венгерский "Ференцварош"

17 января 2024 17:13  [32] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Игрок ФК "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян перешел в "Ференцварош" из Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.

Согласно информации, венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока.

По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составила 1,1 млн евро, из которых 300 тысяч евро заплатил отец Эдгара Севикяна.

"Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору", - говорил ранее гендиректор ФК "Пари НН" Давил Мелик-Гусейнов.

Эдгар Севикян перешел в "Пари Нижний Новгород" летом 2022 года из испанского "Леванте". В этом сезоне в 24 матчах РПЛ и Кубка России забил 7 мячей.

В сентябре 2023 года Эдгар Севикян решил выступать за сборную Армении.

Ранее сообщалось, что Кирилл Глущенков стал игроком нижегородского ФК "Пари НН".

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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