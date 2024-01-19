Нижегородский квартал "Красный просвещенец" предложено признать ОКН Общество

Фото: соцсети Григория Меламеда

Квартал "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде предложено признать объектом культурного наследия. Информация об этом размещена на сайте УГООКН Нижегородской области.

Согласно информации, квартал находится в Советском районе в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Невзоровых и Тверской. Экспертиза проходила с 18 декабря 2023 года по 17 января 2024 года.

Как отмечают эксперты, квартал "Красный просвещенец", построенный в 1924-1928 годы, обладает мемориальной ценностью для истории, культуры и науки, так как почти каждый дом в нем связан с выдающимися личностями. Например, здесь проживали актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Кулагин, литератор и горьковед Александр Сигорский, медик, заслуженный мастер спорта СССР Михаил Колокольцев и другие.

Также квартал является "уникальным сохранившимся образцом деревянной архитектуры в застройке Нижнего Новгорода".

"Квартал "Красный просвещенец" представляет собой уникальный объект, где нашли свое отражение новаторские в отечественной архитектуре и градостроении идеи "города-сада" 1920-х годов, с вариативностью в подходе к проектированию", - подчеркнули эксперты.

В связи с этим было предложено поставить квартал "Красный просвещенец" на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Общественные обсуждения о включении объекта в реестр ОКН проходят с 22 по 30 января.

Планируется, что решение о признании квартала ОКН будет принято до конца февраля текущего года.

Напомним, ранее на территории квартала планировалось реализовать проект комплексного развития территории, но после проведения общественных обсуждений границы площадки были изменены.

Ранее сообщалось, что ОКН "Дом Котельникова" в Нижнем Новгороде продан инвестору.