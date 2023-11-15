Новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде

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Границы площадки комплексного развития территорий (КРТ) в границах улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской в Советском районе изменили в соответствии с мнением жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, в июле после проведения собрания жильцов был представлен новый проект этой площадки КРТ.
Согласно информации, площадка расширена контуром в границах улицы 2-я Оранжерейная и Оранжерейным тупиком, что позволит построить здесь детский сад на 200 мест.
В рамках комплексного развития на этой территории будут расселены три ветхих и четыре аварийных многоквартирных дома. На месте снесенных домов будет построен жилой комплекс с домами этажностью до шести этажей ближе к улице Генкиной и повышение ее до 16 этажей в глубине квартала. Также планируется создать новое общественное пространство.
Планируется, что торги на право заключения договора о КРТ пройдут в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что вопросы расселения по площадке КРТ в Автозаводском районе обсудили с жителями.
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