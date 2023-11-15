Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2023 18:32  [36] Новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде
27 ноября 2023 17:49  [88] Нижегородское министерство туризма и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве
27 ноября 2023 17:31  [98] Школьное лесничество из Краснобаковского района стало одним из лучших в России
27 ноября 2023 17:15  [109] Нижегородские судебные приставы вместе с воспитанниками детского дома посетили театр
27 ноября 2023 17:00  [101] Проект НГЛУ "КультактивНО": знакомство молодежи с культурой городов ПФО
27 ноября 2023 16:54  [119] Сбербанк анонсировал пилотный запуск исламской ипотеки в России
27 ноября 2023 16:45  [110] Монтаж металлоконструкций каркаса ледовой арены на Стрелке завершен на 80%
27 ноября 2023 16:40  [121] Нижегородцы смогут присоединиться к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны"
27 ноября 2023 16:00  [147] "Кадры будущего" в НГЛУ: первые шаги в науке через конференцию #ЗА_НАМИ_БУДУЩЕЕ
27 ноября 2023 14:57  [149] "СВОим!": автозаводцы отправили гуманитарный груз в больницу Донецка
Общество

Новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде

27 ноября 2023 18:32  [36] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Границы площадки комплексного развития территорий (КРТ) в границах улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской в Советском районе изменили в соответствии с мнением жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, в июле после проведения собрания жильцов был представлен новый проект этой площадки КРТ.

Согласно информации, площадка расширена контуром в границах улицы 2-я Оранжерейная и Оранжерейным тупиком, что позволит построить здесь детский сад на 200 мест.

В рамках комплексного развития на этой территории будут расселены три ветхих и четыре аварийных многоквартирных дома. На месте снесенных домов будет построен жилой комплекс с домами этажностью до шести этажей ближе к улице Генкиной и повышение ее до 16 этажей в глубине квартала. Также планируется создать новое общественное пространство.

Планируется, что торги на право заключения договора о КРТ пройдут в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что вопросы расселения по площадке КРТ в Автозаводском районе обсудили с жителями.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph