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Общество

Юрий Шалабаев поручил главам районов Нижнего Новгорода проверить качество уборки снега

23 января 2024 17:56  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава города Юрий Шалабаев поручил главам администраций районов Нижнего Новгорода проверить качество уборки снега на подведомственных территориях 23 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

По словам главы Советского района Александра Иванова, основные дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, уже приведены в порядок. 

"Сейчас дорожные службы очищают межквартальные проезды, тротуары и дворовые территории. Отдельное внимание уделяем расчистке контейнерных площадок и подъездов к ним", - пояснил Иванов в ходе объезда территории. 

Александр Иванов поручил подрядчику устранить замечания по уборке от снега в сквере 65-летия Победы и на аллее Памяти и славы имени Маршала Рокоссовского, которые были благоустроенны по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В частности, в сквере подрядчику поручено усилить контроль по содержанию и обработке дорожек противогололедными материалами, а на аллее очистить лестницы, пандусы, а также привести в порядок детскую площадку. 

Напомним, 19 января в Нижнем Новгороде выпало около 20-25 см снега. В уборке снега было задействовано 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. 

 

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Теги:
Снег
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