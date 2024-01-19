Юрий Шалабаев поручил главам районов Нижнего Новгорода проверить качество уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава города Юрий Шалабаев поручил главам администраций районов Нижнего Новгорода проверить качество уборки снега на подведомственных территориях 23 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы Советского района Александра Иванова, основные дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, уже приведены в порядок.

"Сейчас дорожные службы очищают межквартальные проезды, тротуары и дворовые территории. Отдельное внимание уделяем расчистке контейнерных площадок и подъездов к ним", - пояснил Иванов в ходе объезда территории.

Александр Иванов поручил подрядчику устранить замечания по уборке от снега в сквере 65-летия Победы и на аллее Памяти и славы имени Маршала Рокоссовского, которые были благоустроенны по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В частности, в сквере подрядчику поручено усилить контроль по содержанию и обработке дорожек противогололедными материалами, а на аллее очистить лестницы, пандусы, а также привести в порядок детскую площадку.

Напомним, 19 января в Нижнем Новгороде выпало около 20-25 см снега. В уборке снега было задействовано 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников.