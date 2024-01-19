Уборку снега в ночь на 25 января проведут в Нижнем Новгороде

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Уборку снега в ночь на 25 января проведут на 50 улицах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Директор Андрей Житников напомнил, что в работах задействована вся дорожная и коммунальная техника муниципальных дорожных предприятий, на месте проведения снегоуборочных работ выставлены аншлаги, ограничивающие парковку автомобилей. "Обращаюсь к автолюбителям, отнеситесь с пониманием к временным ограничениям, так как снежных валов достаточно много как на улицах, так и на дорогах, включая внутриквартальные проезды", - отметил Андрей Житников.
Работы по вывозу снега в ночь 25 января будут проводиться по следующим адресам:
- улицы Рождественская, Минина, Большая Печерская, Похвалинский съезд (подъем от ул. Черниговской (Нижегородский район);
- пр.Молодежный, пр.Ильича, улицы Лескова, Шнитникова, Автомеханическая, Минеева, Космическая, Политбойцов, (Автозаводский район);
- улицы Чкалова, Октябрьской Революции, Путейская (Канавинский район);
- улицы Октябрьской Революции, Комсомольская площадь, развязка пр.Ленина-ул.Новикова-Прибоя, улицы Новикова-Прибоя, Комарова, Памирская (Ленинский район);
- улицы Мирошникова, Баранова, Куйбышева, Народная,Чебоксарская (Московский район);
- улицы Шатковская, 40 лет Октября, Мызинский мост, Жукова до путепровода, Горная, д. Кусаковка, ул. Центральная (Приокский район);
- улицы Юбилейная, Республиканская, Рыбинская, Тимирязева, пр.Гагарина, улицы Пушкина, Братьев Игнатовых, Ижорская, Краснозвездная, Надежды Сусловой (Советский район);
- переулок Союзный, улицы Сутырина, Верхоянская, Культуры, Б.Юбилейный, Федосеенко, Пензенский переулок(Сормовский район).
Как сообщалось ранее, дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода после сильного снегопада, прошедшего в Нижнем Новгороде 19 января, работают в круглосуточном режиме.
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