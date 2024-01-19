Юрий Шалабаев напомнил про меры поддержки семей в Нижнем Новгороде

Фото:
23 января президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети прокомментировал данное событие с проекцией на наш город.
Он отметил, что федеральная власть планомерно реализует целый комплекс мер по поддержке семей с детьми. Так, например, по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде установлено 85 детских городков и 81 спортивная площадка.
"Это особенно важно, поскольку, как сказал глава государства, "семья – это опора государства", особенно многодетная. Несмотря на передачу полномочий по социальной защите на уровень субъекта федерации, в Нижнем Новгороде действует система дополнительной адресной поддержки отдельным категориям жителей", – подчеркнул Юрий Шалабаев.
Городской бюджет выделяет средства на выплаты ежеквартальных пособий:
– на детей из малообеспеченных многодетных семей и семей одиноких матерей,
– многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей,
– неработающим матерям (отцам) из малообеспеченных семей, обеспечивающим уход за детьми-инвалидами.
Также предусмотрены единовременные выплаты:
– первоклассникам из малообеспеченных семей;
– при рождении одновременно двух и более детей;
– студенческим семьям, обучающимся на дневных отделениях высших и средних профессиональных образовательных учреждений, при рождении первого ребёнка.
Кроме того, в Нижнем Новгороде продолжают работать молочные кухни, обеспечивая детей первых лет жизни натуральной кисломолочной продукцией.
Также организуются полноценный отдых и оздоровление детей. В частности, ежегодно загородных муниципальных лагерях отдыхают более 4 тысяч детей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+