Юрий Шалабаев напомнил про меры поддержки семей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

23 января президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети прокомментировал данное событие с проекцией на наш город.



Он отметил, что федеральная власть планомерно реализует целый комплекс мер по поддержке семей с детьми. Так, например, по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде установлено 85 детских городков и 81 спортивная площадка.

"Это особенно важно, поскольку, как сказал глава государства, "семья – это опора государства", особенно многодетная. Несмотря на передачу полномочий по социальной защите на уровень субъекта федерации, в Нижнем Новгороде действует система дополнительной адресной поддержки отдельным категориям жителей", – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Городской бюджет выделяет средства на выплаты ежеквартальных пособий:

– на детей из малообеспеченных многодетных семей и семей одиноких матерей,

– многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей,

– неработающим матерям (отцам) из малообеспеченных семей, обеспечивающим уход за детьми-инвалидами.

Также предусмотрены единовременные выплаты:

– первоклассникам из малообеспеченных семей;

– при рождении одновременно двух и более детей;

– студенческим семьям, обучающимся на дневных отделениях высших и средних профессиональных образовательных учреждений, при рождении первого ребёнка.

Кроме того, в Нижнем Новгороде продолжают работать молочные кухни, обеспечивая детей первых лет жизни натуральной кисломолочной продукцией.

Также организуются полноценный отдых и оздоровление детей. В частности, ежегодно загородных муниципальных лагерях отдыхают более 4 тысяч детей.