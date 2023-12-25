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Общество

Инна Ванькина: "Приятно слышать, что наши молочные кухни развиваются, ассортимент продукции и объемы производства растут"

18 января 2024 19:06  [60] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

18 января в городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике. Повестка дня включала пять вопросов, в том числе посвященных работе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Молочная кухня", итогам проведения новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде и утверждению календарного плана городских физкультурных мероприятий на текущий год.

В ходе обсуждения темы молочных кухонь депутаты отметили доступность кисломолочной продукции для нижегородских семей. По информации городского департамента по социальной политике, три молочные кухни, расположенные в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском районах (46 молочно-раздаточных пунктов) ежедневно работают для 14 тыс. детей в возрасте до 3 лет, из которых 5 тысяч обеспечиваются молочной продукцией за счет средств бюджета.

Право на получение бесплатного питания имеют семьи, воспитывающие детей до 2 лет. Мера социальной поддержки распространяется, прежде всего, на граждан со среднедушевым доходом не более 29 052 рублей, имеющих детей до 1 года. Также данной льготой могут воспользоваться родители детей в возрасте до 2 лет с доходом, не превышающим 14 526 рублей.

"Приятно слышать, что наши молочные кухни развиваются, ассортимент продукции и объемы производства растут, оборудование модернизируется. Это значит, что мы можем вкладываться в здоровье маленьких жителей Нижнего Новгорода и делиться полезными продуктами с детьми, проживающими в других населенных пунктах региона", - отметила председатель постоянной комиссии Инна Ванькина.

Также депутатами была позитивно воспринята информация профильных департаментов об итогах проведения культурных и спортивных мероприятий в период новогодних праздников.

"Несмотря на морозы, в них приняли участие порядка 410 тыс. нижегородцев. Здорово, что у департамента образования получилось обеспечить новогодними подарками более 130 тыс. дошкольников и учеников начальных классов. Команда мэрии в эти праздники сработала четко и эффективно, а мы как депутаты принимали в их работе активное участие", - заявила председатель комиссии.

Представленный на рассмотрение членов комиссии календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2024 год включает более 1100 различных событий.

"Заблаговременное формирование и утверждение плана важно для выделения финансирования на подготовку значимых мероприятий, оплату труда квалифицированных судей и другие статьи расходов", - пояснила Инна Ванькина.

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Теги:
Гордума Молочная кухня Социальная сфера
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