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Общество

Десять аварийных домов снесли в районе площади Сенной

26 января 2024 10:17  [82] Общество

Фото: Кира Мишина

Десять аварийных домов снесли в районе площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, работы ведутся возле стройплощадки новой станции метро "Сенная".

Так, по улице Большой Печерской демонтированы дома №58, №60, №75А, №77 литеры А, А1, А2. На улице Максима Горького сносится дом №264, а по улице Ковалихинской - №100.

Также сносятся дома №7, №11Б на площади Сенной и здание №1а на улице Новосолдатской.

Отмечается, что все постройки не являются объектами культурного наследия. Дома уже были расселены.

Ранее сообщалось, что семь гаражных кооперативов снесут при продлении метро в Сормовском районе.

Также напомним, что при строительстве станции метро "Сенная" будут снесены более 130 гаражей и 40 построек. На компенсации их владельцам выделено более 530 млн рублей.

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Теги:
Снос
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