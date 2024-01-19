Приём заявлений для участия в ДЭГ
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Поле на стадионе "Химик" в Дзержинске заменят в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 января 2024 15:15  [1] Движение четырех автобусов возобновили по проспекту Кораблестроителей в Сормове
29 января 2024 14:58  [70] Подготовку к 550-летию Балахны обсудили в правительстве Нижегородской области
29 января 2024 14:36  [75] Центризбирком презентовал слоган выборов президента России в 2024 году
29 января 2024 14:09  [101] Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
29 января 2024 13:48  [132] Скончался руководить лагеря "Хочу стать десантником" Михаил Булулуков
29 января 2024 13:18  [110] Успейте попасть в "цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц
29 января 2024 12:50  [158] Школьники получили первую профессию
29 января 2024 12:37  [183] Потепление до +1° снова придёт в Нижегородскую область на этой неделе
29 января 2024 11:14  [179] Павловский автобусный завод выпустит для ДНР 109 машин
29 января 2024 10:39  [200] Срок вывоза имущества с лодочной станции "Турист" продлили до 5 февраля
Общество

Движение четырех автобусов возобновили по проспекту Кораблестроителей в Сормове

29 января 2024 15:15  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение автобусов на четырех маршрутах возобновлено по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода с 29 января. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы Центра развития транспортных систем Алена Чернышова.

Речь идет о маршрутах А-51, А-71, А-90 и Т-24.

Автобусы временно сняли с маршрутов из-за проведения Нижегородским водоканалом ремонта водовода в районе дома №2 на проспекте Кораблестроителей в Сормове. По этой причине без воды остались жители двух улиц.

Напомним, три автобуса изменят свои маршруты в Нижнем Новгороде с 1 февраля из-за проведения строительно-монтажных работ по улице Полтавской.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph