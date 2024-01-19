Движение четырех автобусов возобновили по проспекту Кораблестроителей в Сормове Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение автобусов на четырех маршрутах возобновлено по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода с 29 января. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы Центра развития транспортных систем Алена Чернышова.

Речь идет о маршрутах А-51, А-71, А-90 и Т-24.

Автобусы временно сняли с маршрутов из-за проведения Нижегородским водоканалом ремонта водовода в районе дома №2 на проспекте Кораблестроителей в Сормове. По этой причине без воды остались жители двух улиц.

Напомним, три автобуса изменят свои маршруты в Нижнем Новгороде с 1 февраля из-за проведения строительно-монтажных работ по улице Полтавской.