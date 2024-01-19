Нижегородский водоканал устраняет аварию на водоводе на проспекте Кораблестроителей Общество

АО "Нижегородский водоканал" продолжает проводить работы на водоводе на проспекте Кораблестроителей дома №2 в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.

На время проведения работ 26 января с 14:30 до 27 января 2:30 будет ограничена подача холодной воды в домах №№16, 18, 20, 22, 22к1, 22к2, 22к3, 22к4, 22к5, 24к1, 24к2, 26к1, 26к2, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 36к1, 36к2, 38к1, 38к2 на проспекте Кораблестроителей, а также в домах №№24, 26, 29, 37 по улице Машинной.

Кроме того, вода перестанет поступать на теплопункт ЦТП-502, из-за этого у жителей будет отсутствовать горячая вода.

На время проведения работ около детского сада №450, а также у домов №18 и 28 на проспекте Кораблестроителей будут дежурить автоцистерны с питьевой водой.