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Общество

Аварийный дом изымают для сноса на улице Циолковского в Сормове

01 февраля 2024 18:18  [108] Общество

Фото: Яндекс.Панорамы

Многоквартирный дом №22 литера А по улице Циолковского в Нижнем Новгороде планируется изъять для расселения и сноса. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Двухэтажный деревянный дом первых пятилеток на 12 квартир был построен в 1930 году. В конце 2019 года он был признан аварийным и подлежащим сносу.

Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.

Напомним, аварийный дом снесут на улице Орджоникидзе в Нижнем Новгороде за 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч жителей Нижегородской области переселили из ветхого фонда за 5 лет.

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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