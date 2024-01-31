Путеводитель по улице Кожевенной в Нижнем Новгороде разработали в АНО "АСИРИС" Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС") разработало путеводитель по улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, в маршрут было включено 13 объектов культурного наследия.

Авторы отмечают, что улице Кожевенная является одной из старейших в Нижнем Новгороде. Здесь зарождалась торговля в городе, произошло воззвание Козьмы Минина к нижегородцам, а также жили прототипы пьесы Максима Горького.

Маршрут построен по архитектурным доминантам Кожевенной улицы (ранее – Верхне-Живоносновской). Описание каждого пункта содержит адрес и годы постройки объекта, краткую информацию об истории здания и его архитекторе.

Ознакомиться с путеводителем можно по ссылке.

Также уже доступны маршруты по улицам Ильинской, Большой Печерской и Алексеевской, по Сормову и тематический маршрут по местам жизни прототипов героев Максима Горького.

Напомним, осенью 2023 года на улице Кожевенной установили скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков.

Также в Нижнем Новгороде появились тактильные макеты 12 достопримечательностей.