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Общество

Путеводитель по улице Кожевенной в Нижнем Новгороде разработали в АНО "АСИРИС"

02 февраля 2024 16:58  [130] Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС") разработало путеводитель по улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, в маршрут было включено 13 объектов культурного наследия.

Авторы отмечают, что улице Кожевенная является одной из старейших в Нижнем Новгороде. Здесь зарождалась торговля в городе, произошло воззвание Козьмы Минина к нижегородцам, а также жили прототипы пьесы Максима Горького. 

Маршрут построен по архитектурным доминантам Кожевенной улицы (ранее – Верхне-Живоносновской). Описание каждого пункта содержит адрес и годы постройки объекта, краткую информацию об истории здания и его архитекторе. 

Ознакомиться с путеводителем можно по ссылке.

Также уже доступны маршруты по улицам Ильинской, Большой Печерской и Алексеевской, по Сормову и тематический маршрут по местам жизни прототипов героев Максима Горького.

Напомним, осенью 2023 года на улице Кожевенной установили скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков.

Также в Нижнем Новгороде появились тактильные макеты 12 достопримечательностей.

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Теги:
История Туризм
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