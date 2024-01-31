Путеводитель по улице Кожевенной в Нижнем Новгороде разработали в АНО "АСИРИС"

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Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС") разработало путеводитель по улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, в маршрут было включено 13 объектов культурного наследия.
Авторы отмечают, что улице Кожевенная является одной из старейших в Нижнем Новгороде. Здесь зарождалась торговля в городе, произошло воззвание Козьмы Минина к нижегородцам, а также жили прототипы пьесы Максима Горького.
Маршрут построен по архитектурным доминантам Кожевенной улицы (ранее – Верхне-Живоносновской). Описание каждого пункта содержит адрес и годы постройки объекта, краткую информацию об истории здания и его архитекторе.
Ознакомиться с путеводителем можно по ссылке.
Также уже доступны маршруты по улицам Ильинской, Большой Печерской и Алексеевской, по Сормову и тематический маршрут по местам жизни прототипов героев Максима Горького.
Напомним, осенью 2023 года на улице Кожевенной установили скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков.
Также в Нижнем Новгороде появились тактильные макеты 12 достопримечательностей.
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