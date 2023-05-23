Снос недостроя на улице Медицинской в Нижнем Новгороде планируется начать в этом году Общество

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Снос недостроя на улице Медицинской в Нижнем Новгороде планируется начать в этом году. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира ЦУР.

Напомним, что в феврале 2022 года о вероятном сносе здания сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Земельный участок под недостроем был передан в собственность региона. Также на территории недостроя в Советском районе был введен режим ЧС.

Износ здания по состоянию на май 2022 года составлял 60%. Летом прошлого года объект был признан самостроем.

Согласно информации, земельный участок уже передан новому застройщику, который в настоящее время ищет подрядчика на снос дома.

Планируется, что инвестор построит на данном участке жилой комплекс.

"Надеюсь, что в этом году уже начнется снос", - сказал Сергей Баринов.

Ранее сообщалось, что проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу.