Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Гастроли Ростовского драмтеатра
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2023 17:16  [86] Снос недостроя на улице Медицинской в Нижнем Новгороде планируется начать в этом году
25 мая 2023 17:07  [86] Госдума приняла закон о наказании за карты с неправильными границами России
25 мая 2023 16:10  [137] Купальный сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 июня
25 мая 2023 15:59  [133] Серебряные медали снова будут вручаться выпускникам со следующего учебного года
25 мая 2023 15:50  [144] Более 200 цветников из однолетних растений появится в Нижнем Новгороде
25 мая 2023 15:17  [136] Окская судоверфь спустила на воду в Навашине арктический буксир-спасатель
25 мая 2023 14:40  [165] Предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде
25 мая 2023 14:21  [152] Экскурсоводы из Городецкого округа прошли профессиональную аттестацию
25 мая 2023 14:12  [156] Звание "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области" получат еще 14 специалистов отрасли
25 мая 2023 13:56  [154] Росстат заявил о росте цен на большинство медикаментов
Общество

Снос недостроя на улице Медицинской в Нижнем Новгороде планируется начать в этом году

25 мая 2023 17:16  [86] Общество

Фото: с сайта google.com/maps

Снос недостроя на улице Медицинской в Нижнем Новгороде планируется начать в этом году. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира ЦУР.

Напомним, что в феврале 2022 года о вероятном сносе здания сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Земельный участок под недостроем был передан в собственность региона. Также на территории недостроя в Советском районе был введен режим ЧС.

Износ здания по состоянию на май 2022 года составлял 60%. Летом прошлого года объект был признан самостроем.

Согласно информации, земельный участок уже передан новому застройщику, который в настоящее время ищет подрядчика на снос дома.

Планируется, что инвестор построит на данном участке жилой комплекс.

"Надеюсь, что в этом году уже начнется снос", - сказал Сергей Баринов.

Ранее сообщалось, что проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Снос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph