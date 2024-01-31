Застройка площадки КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Поле на стадионе "Химик" в Дзержинске заменят в 2024 году
Приём заявлений для участия в ДЭГ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
08 февраля 2024 18:43  [212] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Кузнечихе для ИЖС
08 февраля 2024 16:55  [528] Более 200 участков планируют изъять под дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
08 февраля 2024 12:58  [246] Особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей
08 февраля 2024 10:46  [223] Проект ливневки для будущего ЖК в Канавинском районе прошел госэкспертизу
07 февраля 2024 16:52  [375] Минград утвердил проект планировки для строительства дорог в Новинках
07 февраля 2024 15:03  [455] ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе достроят весной 2024 года
07 февраля 2024 13:02  [336] Кванториум построят на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде к 2025 году
06 февраля 2024 18:24  [466] Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области составил 109,4% по итогам 2023 года
06 февраля 2024 16:38  [442] Цены на шоколад в России поползли вверх из-за скачка цен на какао-бобы
06 февраля 2024 11:55  [451] Судоверфи Нижегородской области спустили на воду более 30 судов в 2023 году
Экономика

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Кузнечихе для ИЖС

08 февраля 2024 18:43  [212] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в деревне Кузнечиха для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Площадь земельного участка составляет 809 кв. метров. Начальная стоимость объекта торгов составляет 7 млн 275 тысяч рублей.

Покупателя земельного участка определят на аукционе 11 марта.

Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земля торги
Поделиться:
Новости по теме
14 декабря 2023 13:56  [822] Нижегородский Минград и застройщики подвели итоги реализации проектов КРТ за 2023 год
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph