Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Кузнечихе для ИЖС Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в деревне Кузнечиха для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Площадь земельного участка составляет 809 кв. метров. Начальная стоимость объекта торгов составляет 7 млн 275 тысяч рублей.

Покупателя земельного участка определят на аукционе 11 марта.

Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.