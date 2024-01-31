Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Кузнечихе для ИЖС

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Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в деревне Кузнечиха для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Площадь земельного участка составляет 809 кв. метров. Начальная стоимость объекта торгов составляет 7 млн 275 тысяч рублей.
Покупателя земельного участка определят на аукционе 11 марта.
Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.
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