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Общество

Участки под гаражами в Сормове планируется изъять для строительства метро

08 февраля 2024 12:07  [340] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Участки под гаражами, которые попадут в зону строительства ветки метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода, планируется изъять. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Речь идет о 16 гаражах в гаражном кооперативе "Варя" на улице Коминтерна. Они занимают площадь более 830 кв. метров.

Теперь городской комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами в течение 10 дней уведомит владельцев гаражей о предстоящем изъятии недвижимости. После этого собственникам будут выплачены компенсации за снос гаражей.

"Если владельцы гаражей откажутся подписывать соглашение об изъятии, этом вопрос будет решаться через суд", - говорится в сообщении.

Напомним, семь гаражных кооперативов снесут при продлении метро в Сормовском районе.

Ранее сообщалось, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

В конце октября мэрия 2023 года опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове.

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Теги:
Метро Сормовский район
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