Резиденты технопарка "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде увеличили выручку на 20%

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Выручка резидентов технопарка "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде по итогам прошлого года составила 33,4 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день в технопарке размещены 48 компаний-резидентов.

В частности, это компании, работающие в сферах медицины (онкоисследования, консультационные услуги), производства полимерной продукции (сырье для красок и обработки бумаги), систем мониторинга (состояния зданий и сооружений, оборудования на промышленных объектах) - и другие.

"Экономические показатели технопарка "Анкудиновка" стабильно растут. Так, объем инвестиций увеличился в два раза и превысил 5 млрд рублей, это средства учредителей и господдержки – гранты и субсидии", - сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что в технопарке могут получить поддержку не только резиденты, но и все инновационные проекты региона.

"На базе технопарка открыты региональные представительства Фонда содействия инновациям и центра "Сколково". На данный момент участниками "Сколково" являются 63 нижегородские компании. Также, в прошлом году в 1,5 раза увеличена сумма, на которую были поддержаны проекты в рамках федеральной программы "Искусственный интеллект",- отметил Черкасов.

Напомним, новое химическое производство открылось на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области.