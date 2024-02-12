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Экономика

Власти отказали инвестору в строительстве дома на месте кинотеатра "Импульс"

14 февраля 2024 15:57  [198] Экономика

Фото: Алексей Чугунов

Министерство строительства региона отказало ООО "Импульс" в строительстве многоквартирного дома на месте бывшего кинотеатра "Импульс" на проспекте Гагарина,192 в столице Приволжья. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минстрое.

Заявление на выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома с подземной парковкой от инвестора поступило в министерство строительства Нижегородской области 6 февраля 2024 года.

Однако 12 февраля инвестору было отказано в выдаче разрешения на строительство на основании ч. 13 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

"Повторных заявлений о выдаче разрешения на строительство дома в министерство строительства Нижегородской области не поступало", - пояснили в ведомстве.

Напомним, здание кинотеатра "Импульс" начали огораживать для последующего сноса в конце января. Оно должно быть снесено до июня 2024 года.

Также ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода продала свои доли в бывшем кинотеатре "Импульс" на торгах в сентябре 2023 года. После этого здание развлекательного заведения площадью 2888 кв. метров полностью перешло в частную собственность.

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Теги:
Жилье Строительство
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