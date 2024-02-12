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Общество

Проект межевания под II очередь дублера проспекта Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде

15 февраля 2024 10:46  [240] Общество

Фото: Стратегия развития Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций утвердило проект межевания под II очередь дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте нижегородского минграда.

Магистраль будет начинаться от улицы Ларина и протянется до федеральной трассы Р-158 "Нижний Новгород-Саратов".

В зону будущей дороги подпадают в основном земельные участки, отведенные под индивидуальное жилищное строительство, ведения личного подсобного хозяйства и строительство гаражей. Они расположены на улицах Полевой, Нагорной и Ларина в Приокском районе, а также в деревнях Ближнее Константиново и Бешенцево.

В дальнейшем при строительстве дублера проспекта Гагарина их планируется изъять у собственников.

Напомним, строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что более 200 участков планируют изъять под строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги Строительство
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