Аварийный дом планируется изъять для расселения на улице Энтузиастов в Ленинском районе

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Аварийный дом планируется изъять для расселения и сноса на улице Энтузиастов в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Двухэтажный деревянный дом на улице Энтузиастов № 3 литера А был построен в 1938 году. В нем расположено 12 жилых помещений. Его признали аварийным и подлежащим сносу в конце июля 2020 года.
Департаменту строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.
Напомним, аварийный дом снесут на улице Орджоникидзе в Нижнем Новгороде за 1,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что более 13 тысяч жителей Нижегородской области переселили из ветхого фонда за 5 лет.
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