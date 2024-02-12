Аварийный дом планируется изъять для расселения на улице Энтузиастов в Ленинском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аварийный дом планируется изъять для расселения и сноса на улице Энтузиастов в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Двухэтажный деревянный дом на улице Энтузиастов № 3 литера А был построен в 1938 году. В нем расположено 12 жилых помещений. Его признали аварийным и подлежащим сносу в конце июля 2020 года.

Департаменту строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.

Напомним, аварийный дом снесут на улице Орджоникидзе в Нижнем Новгороде за 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч жителей Нижегородской области переселили из ветхого фонда за 5 лет.