Депутаты Гордумы оценили итоги реализации программы капремонта образовательных организаций в Нижнем Новгороде Общество

20 февраля состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

На заседании было рассмотрено семь вопросов, один из которых касался отчета департамента градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода об итогах работы за минувший год. Председатель комиссии Михаил Иванов оценил проделанную работу как "весьма объемную и качественную".

Депутаты также обсудили вопрос синхронизации Генерального плана города Нижнего Новгорода с планами по строительству объектов социальной инфраструктуры в районах, на территории которых расположены аварийные жилые дома и дома с высокой степенью износа. В настоящее время в этой части профильным департаментом проводится предметный анализ территорий города, требующих приоритетного строительства соцобъектов.

По информации представителя департамента, эта работа сейчас особенно актуальна в связи с завершением пятилетней программы по расселению домов и заключением с инвесторами договоров комплексного развития территории.

Членам комиссии была представлена информация по Ленинскому району. Так, администрация города считает возможным возведение на территории района 8 детских дошкольных учреждений, 5 школ, 4 корпусов к школам и 1 корпуса к детскому саду. По части объектов уже есть необходимые разрешения, разработана проектно-сметная документация. После того, как аналитическая работа будет завершена, начнется поиск возможных источников финансирования.

Кроме того, члены комиссии заслушали доклады профильных департаментов об итогах реализации государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" в 2023 году и планах на 2024 год. В минувшем году ремонтные работы были проведены в 9 школах и 13 детских садах в разных районах города. В 2024 году запланирован ремонт в 3 школах и 8 детских садах. В настоящее время по данным объектам разрабатывается проектно-сметная документация, контракты на проведение работ планируется заключить в мае текущего года.

Депутаты также ознакомились с информацией о ходе выполнения работ по проектированию и строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство в поселках Ольгино и Новинки. Контракт на проведение работ общей стоимостью 2,35 млрд заключен между городским управлением по капитальному строительству и "Нижегородским водоканалом" в апреле 2022 года.

Фактический объем строительства по сетям водоснабжения на сегодняшний день составляет 45%. Работы планируется завершить в мае текущего года. По сетям водоотведения - планируемый срок окончания разработки проектной документации – март 2024 года, прохождение Госэкспертизы планируется в мае, получение разрешения на строительство – в мае-июне.

Информация по данным вопросам была принята депутатами к сведению.

"Сегодня, помимо плановых отчетов, мы рассмотрели несколько важных стратегических вопросов. В первую очередь это, конечно же, синхронизация Генерального плана города с планами по строительству объектов социальной инфраструктуры в районах, на территории которых расположены аварийные жилые дома и дома с высокой степенью износа, с целью подготовки территории под строительство объектов социнфраструктуры. Администрацией города была проведена огромная работа по Ленинскому району. По результатам мониторинга ситуации по городу в целом будет сформирован перспективный план комплексного развития социнфраструктуры", - отметил по итогам заседания Михаил Иванов.