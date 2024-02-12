Сормовичей просят не парковать автомобили на проспекте 70 лет Октября 26 февраля Общество

Фото: администрация Сормовского района

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в понедельник, 26 февраля, запланирована комплексная уборка основной дороги на проспекте 70 лет Октября. Работы начнутся утром с 9:00. Об этом предупредили в райадминистрации.

Согласно информации, на центральной магистрали по проспекту установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку для грузовых автомобилей. Объявления о предстоящих работах были размещены заранее.

26 февраля к работе будут привлечены сотрудники АТИ, которые будут выявлять автомобили, препятствующие механизированной уборке снега.

Напомним, если машина мешает работе спецтехники во время выполнения работ, то её владельцу грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 50 до 100 тысяч рублей.