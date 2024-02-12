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Общество

Здание бывшего кинотеатра "Импульс" снесли в Нижнем Новгороде

22 февраля 2024 17:00  [430] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Здание бывшего кинотеатра "Импульс" снесли в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

В настоящий момент на площадке за строительным забором работает экскаватор, продолжается вывоз строительного мусора.

На прилегающей к кинотеатру территории осталась небольшая башенка, на которой в советское время и в начале 1990-х вывешивались афиши с фильмами.

Напомним, здание кинотеатра "Импульс" начали огораживать для последующего сноса в конце января, а 12 февраля приступили к сносу развлекательного учреждения.

Также ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода продала свои доли в бывшем кинотеатре "Импульс" на торгах в сентябре 2023 года. После этого здание развлекательного заведения площадью 2888 кв. метров полностью перешло в частную собственность.

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Теги:
Импульс Кинотеатры
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