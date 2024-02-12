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Общество

Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области

24 февраля 2024 16:05  [160] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 4500 лифтов планируется заменить в многоквартирных домах Нижегородской области в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РФ.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин в ходе онлайн - совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашии с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля сообщил, что в Нижегородской области планируется заменить 4500 лифтов.

"Соответствующий договор на поставку подъемников в рассрочку уже заключен с ДОМ. РФ. Лифты будут доставлены из Щербинского лифтостроительного завода",- пояснил Файзуллин.

Глава минстроя добавил, что всего в России требуют замены 85 тысяч лифтов.

Напомним, что на ближайшие три года в областном бюджете предусмотрено 3,6 млрд рублей на замену лифтов в многоквартирных домах: в 2023 году на замену лифтов выделили более 1 млрд рублей, на 2024 год – 1 млрд рублей, на 2025 год – 1,5 млрд рублей. Планируется заменить в Нижегородской области около 2400 лифтов и синхронизировать данные работы с обновлением подъездов.

Ранее сообщалось, что проект по замене устаревших лифтов стартовал в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ЖКХ лифты
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