Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области

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Около 4500 лифтов планируется заменить в многоквартирных домах Нижегородской области в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РФ.
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин в ходе онлайн - совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашии с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля сообщил, что в Нижегородской области планируется заменить 4500 лифтов.
"Соответствующий договор на поставку подъемников в рассрочку уже заключен с ДОМ. РФ. Лифты будут доставлены из Щербинского лифтостроительного завода",- пояснил Файзуллин.
Глава минстроя добавил, что всего в России требуют замены 85 тысяч лифтов.
Напомним, что на ближайшие три года в областном бюджете предусмотрено 3,6 млрд рублей на замену лифтов в многоквартирных домах: в 2023 году на замену лифтов выделили более 1 млрд рублей, на 2024 год – 1 млрд рублей, на 2025 год – 1,5 млрд рублей. Планируется заменить в Нижегородской области около 2400 лифтов и синхронизировать данные работы с обновлением подъездов.
Ранее сообщалось, что проект по замене устаревших лифтов стартовал в Нижнем Новгороде.
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