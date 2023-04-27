Проект по замене устаревших лифтов стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории Нижнего Новгорода стартовал масштабный проект по замене устаревших лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ был презентован в декабре 2022 года. В феврале этого года губернатор Глеб Никитин анонсировал, что в Нижегородской области произведут замену около 2,4 тысяч старых лифтов до 2025 года. В этом году планируется заменить 905 лифтов, установленных более 25 лет назад, а в 2024-м - порядка 1500. На это выделено более 8,5 млрд рублей

Согласно информации, в областном центре в до конца текущего года установят 757 новых лифтов: 242 – на Автозаводе, 146 – в Канавинском районе, 102 – в Приокском, 96 – в Московском, 78 - в Нижегородском, 67 - в Советском и 26 – в Ленинском районе.

Замену ещё 148 лифтов произведут в домах Дзержинска и Кстова.

Глеб Никитин рассказал, что к разработке данного проекта региональные власти подтолкнули обращения нижегородцев, которые жаловались на работу лифтов. Чтобы уложиться в кратчайшие сроки, был разработан специальный механизм.

Для реализации проекта региональный Фонд капремонта заключил договор с Щербинским лифтостроительным заводом. Подрядчик подготовит проектное решение, демонтирует старые лифты и установит новые.

Глава региона подчеркнул, что заказ Нижегородской области – это почти половина от всего объёма заказов на лифты в стране.

"Приняли решение совместно с управляющими компаниями и муниципальными образованиями о том, что параллельно с заменой лифтов будем ремонтировать подъезды, приводить в порядок дома и прилегающие территории. Это позволит улучшить условия проживания около 185 тысяч жителей Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

Установка новых лифтов уже началась в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Контроль за сроками и качеством работ осуществляет региональный оператор: процесс замены в соответствии с условиями контракта не должен превышать 80 дней.