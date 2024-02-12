Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские школьники 7-11 классов могут принять участие в новой программе "Сириус. Искусственный интеллект". Об это сообщает пресс-служба правительства региона.

Для этого нужно сформировать команду из капитана и одного-трех участников. Команда выбирает задачу в системе "Сириус.Онлайн" и работает над ее решением. Итоговое решение, оформленное в презентацию, капитан команды должен загрузить по заявке до 5 марта. Затем команды представят свои решения заказчикам проектных задач по видеосвязи, и эксперты отберут лучшие из них.

Участникам предстоит реализовать проекты, связанные с системой видеоаналитики, оценкой стоимости недвижимости и предотвращением сомнительных транзакций криптовалют.

Итоговый этап состоится с 29 апреля по 5 мая в очном формате на базе образовательного центра "Сириус".

"Эта программа – отличная возможность попробовать свои силы в работе с искусственным интеллектом. Сейчас ИИ умеет рисовать картинки, фильмы, писать тексты, формировать компьютерные программы. Технологии активно развиваются, и, возможно, в скором будущем мы все будем работать с ними",- сказала директор регионального центра развития талантов "Вега" Ирина Зиновьева.

Отметим, что центра "Вега" работает в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Напомним, профессор ННГУ Сусанна Гордлеева получила премию президента РФ за исследования в области ИИ.