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Политика

Олег Лавричев: Президент четко дал понять, что первоочередной задачей государства остается гражданин России

01 марта 2024 10:35  [86] Политика

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, комментируя послание, отметил: президент четко дал понять, что первоочередной задачей государства по-прежнему остается человек, гражданин России.

Он указал, что послание национального лидера снова и снова показывает всем, что государство, несмотря на все внешние угрозы, пристально смотрит за тем, чтобы российские граждане чувствовали защиту и заботу.

"Государство год за годом стремится улучшить жизнь россиян. Судите сами: сразу пять национальных проектов стартует в стране! Это нацпроекты "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных". Кроме того, продлены уже действующие нацпроекты. Семья, традиционные ценности, патриотическое воспитание, забота о людях, защита государства и его границ — вот что я услышал сегодня в этом послании, которое длилось более двух часов", - сказал Олег Лавричев.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода обратил внимание, что президент особо выделил Нижегородскую область, указав регион в числе тех, где будет возведена образовательная школа лидерского уровня.

"Это отличная новость не только для Нижегородской области, и для страны. Как отметил президент, наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Важный момент – проект такой школы был представлен главе государства нашим губернатором Глебом Никитиным. А ведь в Нижнем Новгороде уже работает образовательное учреждение высочайшего стандарта образования – "Школа 800". Новые уникальные образовательные учреждения Нижнему Новгороду будут весьма кстати. Лично я с гордостью за свою малую Родину услышал такую новость из уст гаранта", - добавил он.

Председатель Гордумы отметил, что очень важный посыл дает президент промышленникам и предпринимателям.

"Для содействия развитию бизнеса в России глава государства в ходе послания Федеральному собранию предложил с 2025 года закрепить рискориентированный подход при проведении проверок на предприятиях. Он отметил, что мораторий на проверки дал свои плоды. Кроме того, президент анонсировал право на кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. Поручил правительству провести амнистию для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации и дробить бизнес. О чем этот посыл? О развитии в стране бизнеса, о желании государства продолжать поддержку малого, среднего и крупного предпринимательства. Государство остается на стороне бизнеса, инвесторов. И президент России подчеркнул, что отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не за рубежом. Власти и представители бизнеса регулярно встречаются для обсуждения мер поддержки. В Нижегородской области, например, такой диалог тоже ведется. Власть защищает промышленников, а бизнес комфортно развивается в Нижнем Новгороде", - резюмировал Олег Лавричев.

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Теги:
Владимир Путин Мнения Олег Лавричев
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