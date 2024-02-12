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Первые 50 семей переедут в новое жилье из зоны КРТ в Ленинском районе

04 марта 2024 16:15  [85] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Соглашения об улучшении жилищных условий с ГК "Самолет" подписали 50 семей, проживающих в семи ветхих домах на улицах Дружбы и Энтузиастов в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика.

Жители включены в первую очередь проекта развития территории по механизму КРТ и переедут в новые квартиры до конца лета 2024 года. Всего предстоит расселить 400 семей, которые проживают в 39 двухэтажных домах 1930-1960 годов постройки.

Снос этих домов начнется осенью 2024 года, после чего девелопер начнет строительство современного квартала комфорт - класса. На участке площадью 13,7 га появятся дома переменной этажности от 10 до 25 этажей общей площадью 120 тысяч кв. метров, поликлиникой, детсадом на 310 мест и школой на 1100 мест.

Также на территории квартала построят паркинг на 1000 машин.

Напомним, земельный участок в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов в Ленинском районе Нижнего Новгорода был выставлен на торги для развития по КРТ в августе 2023 года, а в сентябре был определен победитель – им стало ООО "Специализированный застройщик "Проект-С-35", входящий в ГК "Самолет".

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Теги:
Жилье Строительство
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