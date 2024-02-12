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Политика

Около 2,5 млн бюллетеней к выборам передали в избирком Нижегородской области

04 марта 2024 17:47  [99] Политика

Фото: избирательная комиссия Нижегородской области

Избирательные бюллетени для голосования на выборах президента РФ в Нижегородской области передали от типографии ООО "Риммини" членам избирательной комиссии региона 2 марта. Об этом сообщает региональный Избирком.

Бракованные и лишние бюллетени уничтожили в типографии на специальном оборудовании.

Зампредседателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова отметила, что тираж составил 2 481 800 бюллетеней, в том числе 730 900 бюллетеней для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"Каждый бюллетень обладает несколькими степенями защиты: это тангирная фоновая сетка зеленого цвета, специальная марка, подписи двух членов участковой избирательной комиссии и печать этой комиссии", - рассказала Красильникова.

До 7 марта все бюллетени передадут в территориальные избирательные комиссии Нижегородской области, а до 13 марта - в участковые комиссии.

Напомним, более 169 тысяч заявлений подано для участия в ДЭГ в Нижегородской области.

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Теги:
Выборы Избирком
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