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Общество

Власти расселят треснувший дом на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде в 2024 году

05 марта 2024 12:38  [47] Общество

Фото: Фото: с сайта google.com/maps

Аварийный дом №15 литера А на улице Ломоносова в столице Приволжья планируется расселить в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте строительства и капремонта.

По состоянию на 1 марта, остаются нерасселенными владельцы 38 из 79 квартир дома.

Правительство региона в 2024 году планирует перечислить мэрии Нижнего Новгорода дополнительные средства на расселение жителей этого дома, после чего их направят на выплаты возмещения за изымаемую недвижимость.

В декабре 2017 года жители аварийного дома выехали из него и сейчас проживают в арендованных квартирах по договорам найма. На компенсацию за аренду квартир жителям из резервного фонда правительства Нижегородской области и мэрии города выделено 3,18 млн рублей.

"Снос аварийного дома 15 литера А по улице Ломоносова будет возможен только после завершения процедуры изъятия земельного участка, на котором расположен дом, и помещений, находящихся в нем, для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в депстрое.

В настоящее время организована охрана аварийного дома.

Напомним, в сентябре 2017 года в кирпичной кладке между первой и второй секциями семиэтажного дома №15 на улице Ломоносова образовались трещины. В марте 2023 года гордумы одобрила выделение 500 млн рублей на переселение граждан из аварийного дома.

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Теги:
дома Снос
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