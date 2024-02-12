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Общество

Настоящий бэби-бум случился в нижегородском зоопарке “Лимпопо”

05 марта 2024 13:20  [104] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка Лимпопо

С бэби-бума началась весна в нижегородском зоопарке “Лимпопо”. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Кроме того, самый крупный олень — марал по имени Тургун сбросил свои рога весом 13,5 кг!

Природой так заложено, что каждую зиму, после брачного сезона, олени-самцы сбрасывают рога, и каждую весну у них вырастает новая пара. Когда рога достигают определенного размера, прекращается их кровоснабжение. От этого они высыхают и отпадают.

В дикой природе обычно олень сам помогает себе сбросить рога: он трется ими о деревья, пни и крупные камни. Поэтому в вольере у Тургуна есть все необходимые условия: деревянные конструкции, насаждения, а также специальная игрушка в виде большого шара. По словам ветеринаров, которые провели обследование структуры рогов, роговицы Тургуна заживают, а значит олень здоров.

Парнокопытные обитатели “Русской деревни” осчастливили сотрудников “Лимпопо” серьезным пополнением. Домашняя козочка по имени Белка стала мамой двух козлят. А романовские овцы принесли сразу 15 ягнят. Кроме того, увеличилось семейство патагонских мар.

Как отметил гендиректор зоопарка “Лимпопо” Владимир Герасичкин, если животные обзаводятся детишками, значит в зоопарке им живется комфортно.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могли выбрать животное года в зоопарке "Лимпопо". В конце декабря был объявлен победитель народного голосования - капибара.

Также сообщалось, что в нижегородском зоопарке "Лимпопо" альпака Зефирка впервые стала мамой.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники нижегородского зоопарка "Лимпопо" выпустили в природу четырех ушастых совят.

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Теги:
Животные Зоопарк Рождаемость
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