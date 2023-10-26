Нижегородцам предложили выбрать животное года в зоопарке "Лимпопо" Общество

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Нижегородский зоопарк "Лимпопо" решил выбрать животное уходящего 2023 года. Какой именно обитатель страны птиц и зверей будет носить это почётное звание будут определять посетители зоопарка.

"Каждому избирателю нужно будет прислушаться к своему сердцу и определить, кто из наших многочисленных обитателей особенно запомнился им в уходящем году, какое животное нашло наибольший отклик в их душе, за чьей жизнью в нашем зоопарке они следили с особенным интересом", - отметил генеральный директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Голосование пройдёт в два этапа.

Первый очный этап стартует 1 ноября и будет организован в самом зоопарке: при входе будет установлен специальный ящик, куда посетители будут опускать "бюллетени" для голосования.

По итогам будут определены пять животных-финалистов, кандидатуры которых будут представлены для онлайн-голосования в официальной группе зоопарка в соцсети "Вконтакте".

За победителем будет закреплён особый статус "Главного животного 2023 года", а соответствующая табличка будет установлена на его вольере.