Нижегородцам предложили выбрать животное года в зоопарке "Лимпопо"

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Нижегородский зоопарк "Лимпопо" решил выбрать животное уходящего 2023 года. Какой именно обитатель страны птиц и зверей будет носить это почётное звание будут определять посетители зоопарка.
"Каждому избирателю нужно будет прислушаться к своему сердцу и определить, кто из наших многочисленных обитателей особенно запомнился им в уходящем году, какое животное нашло наибольший отклик в их душе, за чьей жизнью в нашем зоопарке они следили с особенным интересом", - отметил генеральный директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.
Голосование пройдёт в два этапа.
Первый очный этап стартует 1 ноября и будет организован в самом зоопарке: при входе будет установлен специальный ящик, куда посетители будут опускать "бюллетени" для голосования.
По итогам будут определены пять животных-финалистов, кандидатуры которых будут представлены для онлайн-голосования в официальной группе зоопарка в соцсети "Вконтакте".
За победителем будет закреплён особый статус "Главного животного 2023 года", а соответствующая табличка будет установлена на его вольере.Напомним, что в зоопарке обитают 1500 представителей 230 видов животных - млекопитающие, птицы, рыбы и рептилии. В этом году нижегородский зоопарк "Лимпопо" отпраздновал 20-летний юбилей и получил Почётный знак главы города.
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