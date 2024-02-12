Парковка появится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде

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Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору арендатора для организации парковки на улице Чаадаева в Московском районе. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.
Площадь земельного участка под организацию стоянки составит 3558 кв. метров. Арендный договор будет заключен на пять лет.
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) составит 992, 3 тысячи рублей.
Аукцион пройдет 12 апреля.
Напомним, около 41 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2023 году от пользования платными парковками.
Также ранее сообщалось, что 29 марта 2023 года на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать система постоплаты.
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