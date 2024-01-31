Почти 41 млн рублей поступил в бюджет Нижнего Новгорода в 2023 году от пользования платными парковками Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По итогам 2023 года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 40,8 млн рублей от пользования платными парковками. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Кроме того, сумма поступлений в бюджет от штрафов за неоплату такой парковки составила 47,9 млн рублей.

В настоящее время на территории Нижнего Новгорода функционирует 112 платных парковочных зон, из них 109 - открытого типа и 3 - закрытого типа.

Как отметили в администрации, в связи с градостроительными изменениями на территории Нижнего Новгорода планируется расширение платного парковочного пространства. Точное количество парковочных мест и границы участков улиц будут определены проектом организации дорожного движения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку.

Напомним, 29 марта 2023 года на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать система постоплаты.

Ранее Дума Нижнего Новгорода запретила закрывать номера автомобилей на платных парковках.

Также в мае в Нижнем Новгороде появилась возможность оплатить парковку транспортной картой.