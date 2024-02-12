Семинар для сотрудников по работе в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ прошел в Нижегородской областной фармации Общество

"Нововведения в системе закупок лекарственных средств и медицинских изделий для государственных нужд в свете требований законов 44-ФЗ и 223-ФЗ" стали темой для обсуждения на семинаре, в котором приняли участие профильные специалисты ГП НО "НОФ" 4 и 5 марта.

Провел мероприятие директор Института конкурсных технологий, кандидат экономических наук Константин Перов. На семинар были приглашены сотрудники подразделений, руководители управлений и заместители генерального директора ГП НО "НОФ", участвующие в организации закупочных процедур.

Целью образовательного модуля стало повышение квалификации сотрудников в сфере организации закупок лекарственных средств и медицинских изделий с учетом изменений требований закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44 ФЗ, которые вступают в силу в 2024 году. Участники обсудили способы определения поставщиков по 44-ФЗ, типовые схемы закупок, а также подготовительные мероприятия, которые необходимо провести для организации закупочных процедур, такие как формирование лотов, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, "национальный режим" при закупках лекарственных средств и медицинских изделий и многие другие вопросы из сферы закупок, которые часто вызывают разночтения даже в среде профессионалов.

Как отметил заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" по закупкам Виктор Охотников, особая ценность мероприятия состояла в том, что участники смогли не только подробно изучить тонкости работы по организации закупок в свете последних изменений законодательной базы, но и получили возможность проанализировать все этапы как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя.

"Очень важно периодически проводить такие семинары для того, чтобы получать последнюю информацию об изменениях законодательства и формировать свежий взгляд на процесс организации закупочных процедур, - рассказал Виктор Охотников. – Наша основная задача состоит в том, чтобы проводить закупки в сфере лекарственного обеспечения быстро, качественно и без нареканий со стороны контролирующих органов. А это предполагает, что все процессы на предприятии отлажены и доведены до автоматизма, а профильные сотрудники оперативно адаптируются к любым нововведениям".

По отзывам участников семинара, мероприятие помогло не только отточить навыки, но и в процессе обсуждения с лектором и коллегами выработать новые методы и походы к организации закупочных процедур в Нижегородской областной фармации.

Фото: ГП НО "НОФ"