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Культура и отдых

XVI Межрегиональный фестиваль "Волшебная нить" откроется в Нижнем Новгороде

06 марта 2024 11:34  [70] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В музейно-выставочном центре "Микула" 6 марта состоится торжественное открытие XVI Межрегионального фестиваля мастеров "Волшебная нить". Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

На выставке будут представлены народные и современные куклы, игрушки, батик, лоскутное шитье, а также народные костюмы и многое другое, всего 256 работ.

В этот раз этом году мероприятие объединяет в себе номинации из фестиваля авторской куклы "Страна Кукляндия" и фестиваля "Волшебная нить". Также в центре внимания будут номинации "Молодой мастер" и "Молодежный Творческий коллектив”" Не останутся в стороне темы наставничества, семейных ценностей и преемственности поколений.

Свое участие в художественной выставке подтвердили 30 мастеров, а также 14 творческих коллективов: 7 взрослых и 7 детских.

Для гостей фестиваля подготовлена обширная программа. Мастера-участники проведут мастер-классы, кроме того пройдут экскурсии для детей и взрослых.

Напомним, ранее Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание звание "Культурной столицы года 2024".

В пакгаузах на Стрелке ранее прошла церемония передачи символа "Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года"

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Теги:
Выставка Мастер-класс Музеи
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