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Ярмарка "Секреты мастеров" в сквере Горького предлагает ассортимент к 8 марта

06 марта 2024 15:32  [126] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Жители и гости Нижнего Новгорода могут приобрести тематические подарки к Международному женскому дню на ярмарке в сквере на площади Горького. Об этом напомнили в городской администрации.

На прилавках ярмарочных домиков уже представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и продовольственная продукция нижегородских производителей. Здесь можно найти уникальные сумки, свечи, конфеты ручной работы и многое другое.

В департаменте туризма и внешних связей отметили, что ярмарка на площади Горького теперь проходит круглый год: благодаря поддержке главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в сквере установлены 20 домиков.

"Ассортимент предлагаемой продукции обновляется постоянно. Практически каждые две недели присоединяются новые мастера", – уточнили специалисты департамента.

Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.

Напомним, что XVII Международная православная выставка-ярмарка “Широкая масленица” пройдёт с 10 по 16 марта на площадке стадиона "Нижний Новгород".

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Теги:
8 марта Торговля Ярмарка
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